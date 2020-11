Colina mais alta do Jardim Ecológico Uaná Etê Divulgação/Diego Mendes

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 12:15 | Atualizado 19/11/2020 12:21

cidades do interior do Rio oferecem opções de lazer ao ar livre para quem deseja aproveitar o feriado prolongado com a segurança possível neste período de pandemia.



Estrategicamente posicionado, com acesso fácil para quem sai de Minas, Rio e São Paulo, o Vale do Café - que contempla cidades como Vassouras, Barra do Piraí e Rio das Flores - investe no turismo de experiência, valorizando as fazendas históricas e outras propriedades da região. Conforme informou O Dia, o turismo brasileiro deixou de ganhar mais de R$ 40 milhões entre março e setembro . Atentas aos imprescindíveis protocolos que evitam a propagação do novo coronavírus,Estrategicamente posicionado, com acesso fácil para quem sai de Minas, Rio e São Paulo,

Entre as opções para o feriado que começa amanhã (20) está a São Luiz da Boa Sorte, fazenda vassourense que celebra a herança da cultura africana, possibilitando ao turista conhecer o Tributo aos Escravizados e o Museu do Café. Já o Uaná Etê, jardim ecológico posicionado em meio à Mata Atlântica de Sacra Família, terá visita guiada pelo Labirinto da Música e a Hora Rosa, quando os turistas podem brindar com espumante rosé apreciando o pôr do sol do alto da colina.



Confira mais detalhes e outras opções na galeria de fotos abaixo.