Neste Dia Nacional da Consciência Negra, a Universidade Federal Fluminense abriu inscrições para cursos gratuitos voltados para Comunidades Quilombolas e Assentamentos.

UFF disponibiliza a partir de hoje (20) esses 11 cursos em formato EAD na área de finanças - todos com certificação garantida. A instituição informa que qualquer pessoa que faça parte dessas comunidades nas regiões Sul e Sudeste do Brasil pode se inscrever no



De acordo com o professor Marco Aurélio Sanfins, o objetivo é oferecer ferramentas necessárias para o desenvolvimento de competências e habilidades que possam dar suporte ao equilíbrio da vida financeira e a criação de um processo de produção ecologicamente responsável. Além de conceitos básicos de agricultura familiar ( como PRONAF, PAA, crédito rural, seguro safra e assistência), o estudante terá acesso a noções básicas sobre o planejamento do uso de recursos adquiridos e melhorias na dinâmica de trabalho, da produção à comercialização.

Os cursos disponíveis são os seguintes: Acesso à Crédito e Linhas de Fomento, Agricultura Familiar, Análise e Elaboração de Casos Práticos, Associativismo, Contabilidade Básica do PEF, Economia Doméstica e Consumo Sustentável, Fundamentos da Educação Financeira do PEF, Introdução à Economia Agrícola, Poupança e Crédito Pessoal e Empreendedorismo.



Estima-se que o Estado do Rio tenha quase 50 Quilombos - e o mais antigo deles fica em Valença, cidade próxima a Vassouras, no Vale do Café. A Comunidade Quilombola São José da Serra resiste há cerca de 150 anos e é formada por mais de 200 descendentes dos casais Tertuliano e Miquelina e Pedro Cabinda e Militana, que foram trazidos para o Brasil nas levas de migração forçada oriundas de Moçambique, Congo e Angola.