Centro Histórico de Vassouras, cidade que acumula 1.017 contaminados pela Covid-19 Arquivo

Por O Dia

Em boletim epidemiológico divulgado nesta quarta (25), a prefeitura de Vassouras informa que mais quatro pessoas foram diagnosticadas com Covid-19. Diante dessa atualização, o número de pessoas em estágio ativo da doença no município chegou a 62 - 5 delas seguem internadas e as demais em isolamento domiciliar.

os pacientes com suspeita de contaminação são 218 - 15 deles permanecem internados. No total, 1.017 pessoas já se contaminaram com a Covid-19 em Vassouras e 33 morreram por complicações da doença.

Ontem (24), conforme informou O Dia , três moradores haviam entrado para a lista de casos ativos. Ainda segundo o boletim de hoje (25),No total, 1.017 pessoas já se contaminaram com a Covid-19 em Vassouras e 33 morreram por complicações da doença.

Há mais de duas semanas, O DIA aguarda respostas da Secretaria de Saúde de Vassouras sobre detalhes da situação da pandemia no município, que fica no interior do Rio, tais como curva de contaminação, testagem e taxas de contágio por gênero, idade e cor/raça. Assim que as questões forem esclarecidas, o leitor será informado.