Hugo Leal, Cláudio Castro, Severino Dias e André Lazaroni Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 12:17

O governador em exercício do Rio de Janeiro continua recebendo prefeitos de municípios do estado. Na última terça-feira (24), Cláudio Castro (PSC) teve reunião com Severino Dias (DEM), reeleito com mais de 60% dos votos em Vassouras

O secretário de governo André Lazaroni e o deputado federal Hugo Leal (PSD) também participaram do encontro com Castro, que assumiu o governo no final de agosto deste ano, após o afastamento de Wilson Witzel (PSC). "Entre as principais solicitações, indicamos a necessidade de pavimentação das estradas Estaduais e, principalmente, abordando temas e projetos importantes para melhorar a nossa saúde", escreveu Severino, em postagem nas redes sociais.

