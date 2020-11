Adriana Rosa é a primeira classificada na disputa feminina Reprodução

Os ultramaratonistas da segunda rodada da FKT Rio One Hundred® Caminho do Imperador concluíram no início da tarde de hoje (29) o desafio. Cesar Condrati venceu outros 3 atletas e terminou as 100 milhas em 19h35m05s. Primeira mulher a participar do desafio, Adriana Rosa superou o recorde estabelecido por Ana Luiza de Faria Matos, terminando o trajeto em 20h43m48s.

Os atletas largaram em Barra Mansa, e passaram por cidades como Vassouras e Paty do Alferes até a chegada na Catedral de Petrópolis. Cesar está classificado, mas não bateu o recorde de Rodrigo Oliveira, que terminou a rota em 16h42m no domingo passado (22). Entre os dias 12 e 13 de novembro, os ultramaratonistas Ana Luiza e João Andrade estabeleceram as metas iniciais do desafio do Caminho do Imperador. Naquela ocasião, eles enfrentaram chuva intensa, que provocou inúmeros obstáculos nos primeiros 20km da prova. As próximas rodadas do Rio One Hundred acontecem nos dois próximos finais de semana.

