Largada da primeira rodada no último sábado, na área rural de Barra Mansa Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 15:32

A One Hundred®, cuja sede fica em Londres, promove a primeira ultramaratona nas montanhas do Estado do Rio de Janeiro, a FKT Rio One Hundred® Caminho do Imperador. Na rota inédita estão algumas cidades do Vale do Café, como Paty do Alferes, Vassouras e Valença.

Na segunda rodada, marcada para começar no próximo sábado (28), os homens terão, portanto, que alcançar a marca de Rodrigo, que terminou a prova de 100 milhas em 16 horas e 42 minutos. Conforme informou O DIA , a primeira rodada do desafio aconteceu no último final de semana, e o vencedor foi Rodrigo Oliveira. O objeto era bater a meta estabelecida pelo UltraCEO João Andrade na semana anterior no percurso que parte de Barra Mansa e termina em Petrópolis.

As mulheres entram na disputa no próximo final de semana e precisam concluir a prova em, no máximo, 22 horas e 30 minutos, tempo que a ultramaratonista Ana Luiza de Faria Matos levou para percorrer a rota entre os dias 12 e 13 de novembro. Naquela ocasião, ela e João enfrentaram chuva intensa que provocou inúmeros obstáculos nos primeiros 20km da prova.

A FKT Rio faz parte do projeto de expansão da One Hundred® pelo mundo. Além de inscrição gratuita, alojamento, despesas e equipamento oficial para a One Hundred® World Series Brasil 2021, os vencedores das provas feminina e masculina da competição pelo Caminho do Imperador receberão cheques no valor de R$ 700.