Centro de Triagem de Covd-19 em Paty Divulgação

Por O Dia

A prefeitura de Paty do Alferes informou que o governo do Estado vai enviar mais testes para diagnóstico de Covid-19 em breve. De acordo com a Secretária de Saúde do município, essa nova leva será usada na ampliação da testagem para outras localidades do município.

Pessoas com sintomas ou que tiveram contato com alguém diagnosticado com Covid-19 devem procurar o Centro de Triagem para realização do teste, segundo a secretária de saúde Fabiana Cerqueira. A unidade continua com atendimento diário, entre 8h e 18h.