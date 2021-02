"Desenvolvemos este espaço para uma escuta respeitosa", diz o secretário de Educação Divulgação

Publicado 27/02/2021 14:53

Nesta semana, a Secretaria de Educação de Paty do Alferes lançou o projeto Sala de Conversa, espaço virtual para escuta diante dos impactos da covid-19 na saúde emocional. Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, o serviço está disponível para todos os profissionais da rede municipal de educação, tais como professores, motoristas e merendeiras.

Os encontros semanais serão realizados via plataforma Meet, e os servidores interessados em participar devem entrar em contato com a diretoria de sua unidade escolar. “Nossa gestão, a pedido do prefeito Juninho e do vice Arlindo Dentista, tem uma preocupação com o bem-estar de nosso servidor. O momento atual da pandemia vem trazendo uma fragilidade emocional e afetado a saúde mental de muitas pessoas. Por isso, desenvolvemos este espaço para uma escuta respeitosa das questões significativas relacionadas ao momento e o quanto isso vem modificando os aspectos relacionais. Assim, este espaço é essencial para auxiliar nossos profissionais neste momento difícil para toda a sociedade", explicou o secretário de Educação, David Mello Silva.