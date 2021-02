Novo lote foi recebido por Janilsa Barros, coordenadora de Atenção Básica Divulgação

Publicado 26/02/2021 17:33

Ontem (25), a prefeitura de Paty do Alferes recebeu novo lote da vacina Oxford de proteção contra a covid-19. De acordo com a Secretaria de Saúde, as 320 novas doses serão administradas em idosos acima de 80 anos. “Nossa equipe tem trabalhado intensamente para continuar a vacinação do grupo prioritário determinado pelo Governo Federal. Os imunizantes estão chegando aos poucos, mas estamos conseguindo vacinar nossa população. Na área de cobertura do Programa de Estratégia da Família, os nossos agentes comunitários de saúde vão entrar em contato com estes pacientes para agendar a imunização. Nos bairros que não têm agentes de saúde, os idosos ou cuidadores podem entrar com nossa Central de Vacina (24 98165-0328)”, explicou Janilsa Barros, coordenadora de Atenção Básica.

Kelly Tashima, coordenadora de Saúde, ressaltou a importância de manter os cuidados de prevenção ao novo coronavírus. “Mesmo os pacientes que já receberam as duas doses da vacina não estão imunes a doença, pois além de nenhuma vacina ter 100% de eficácia, nosso organismo ainda demora alguns dias para produção de anticorpos. E mesmo que nosso sistema imunológico esteja apto a destruir o coronavirus, a pessoa vacinada pode pegar a doença, não desenvolver seus sintomas, mas transmitir para outras pessoas que no momento ainda não poderão ser vacinadas”, explicou ela.



Até o momento, Paty imunizou profissionais de saúde, idosos do SASE, pacientes da Residência Terapêutica, profissionais de saúde da rede privada e idosos acima de 85 anos.