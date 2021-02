40 autos de infração foram registrados em apenas um bairro de Paty Divulgação

Visando o cumprimento do decreto municipal 6520/2020, que rege as normas sanitárias de prevenção à covid-19, Guarda Municipal, a Polícia Militar e o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) realizaram a Operação Carnaval em Paty do Alferes. A atuação conjunta, que também coibiu infrações de trânsito, ocorreu entre os dias 12 e 17 de fevereiro.

De acordo com o comandante da Guarda, os agentes atuaram em diferentes pontos do município, com guarnição presente nos bairros Centro, Granja e Avelar. “Esta constância da guarnição foi importante para prevenir ações de desrespeito ao decreto. Mas, em alguns bairros tivemos de agir com o apoio da polícia, como no bairro da Maravilha, onde lavramos 40 autos de infração e conduzimos o dono de um estabelecimento para a delegacia por causar aglomeração com presença de centenas de pessoas”, disse Robson Santos.



O secretário de Ordem Pública também comentou a Operação Carnaval e fez agradecimentos. “Quero agradecer ao prefeito Juninho e ao vice Arlindo pelo apoio às nossas ações. A Polícia Militar, a BPRV e a todo o efetivo da nossa guarda por se esforçar em manter a ordem em nossa cidade. Também quero agradecer a todos os comerciantes e presidentes de blocos que colaboraram. É muito importante a colaboração de toda a população para evitar aglomerações e ajudar no cumprimento das medidas sanitárias. Este é um momento em que todos podem contribuir para salvar vidas. Vamos ter um novo decreto municipal que visa regulamentar ainda mais a ação de fiscalização, evitando excessos e o descumprimento da lei”, disse Denilson Monsores. A assessoria da prefeitura ressalta que todo o cidadão pode fazer denúncias pelos telefones 153 e 190.