Ontem (18), foi reinaugurada a Escola Municipal do Rio Pardo, que atende crianças da zona rural de Paty do Alferes, sul do Rio. Segundo a prefeitura, unidade praticamente dobrou de tamanho, ganhando duas novas salas amplas, banheiros, dispensa e varanda.

O prefeito do município inaugurou a reforma em cerimônia restrita em razão da pandemia. “Quero agradecer a Deus por esta vitória coletiva, à toda a equipe da prefeitura e ao meu pai, Eurico Júnior, que fez uma economia de mais de R$100.000 por mês que permitiu fazermos esta reforma e muitas outras que estão em andamento. Quero agradecer a Câmara dos Vereadores pelo apoio e ao Manoel Borges pela doação do terreno", disse Juninho Bernardes. “Primeiro agradecimento eu faço ao Eurico, que construiu esta escola visando o melhor de nossa comunidade. Estou muito alegre por esta ajuda a nossa comunidade que tem necessidade, quero agradecer a todos", comentou o doador do local.

A diretora da escola também fez agradecimentos. “Não esperávamos que a inauguração fosse realizada em meio a uma pandemia, mas com as graças de Deus estamos conseguindo. Agradeço imensamente ao prefeito Juninho, ao vice Arlindo, ao deputado Eurico, ao secretário David Mello, aos vereadores e a toda equipe da escola. Quero agradecer a todos os pais e aos moradores do Rio Pardo, porque aqui somos uma família, sempre ajudamos uns aos outros. Completei 25 anos trabalhando nesta escola, são 25 anos felizes e abençoados”, disse Luzimare Couto.

O secretário de Educação exaltou a inauguração e lembrou da pandemia. “Um dia todas as nossas escolas estarão assim. A administração do Juninho e do Arlindo tem feito muito pela nossa educação, não só nos espaços físicos, mas em projetos pedagógicos e valorização dos professores. Que possamos em breve, ter nossas salas cheias novamente e possam desfrutar deste lindo espaço”, ressaltou David. "Com certeza a educação vai ser prioridade do nosso governo. Temos o desafio da água, do emprego, mas nada é superado sem educação. Estamos fazendo uma transformação na cidade de Paty. São obras que não param, em todos os setores", comentou o prefeito.