O prefeito Juninho Bernardes, o vice-prefeito Arlindo Dentista e a equipe de Meio Ambiente de Paty do Alferes iniciaram mais uma ação de reflorestamento no município. No total, serão plantadas 7.819 mudas de espécies da Mata Atlântica em uma área de 46.900 m², segundo a prefeitura informou. Com custo de R$180.000,00, que contemplam ações que visam reduzir o déficit no fornecimento público no futuro, o projeto terá duração de 50 meses, com realização de manutenção a cada três meses e monitoramento da evolução do plantio. "Ao final do período, espera-se uma sobrevivência de no mínimo 85% das mudas plantadas e a consolidação dos esforços empreendidos”, disse o engenheiro florestal José Maria Soares.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, este novo reflorestamento envolve o método de formação de corredores de vegetação, com o propósito maior de estabelecer elo entre fragmentos expressivos de formações de florestas já existentes, em um local estratégico para a realização de serviços ecossistêmicos importantes para a produção de água do município. “Estamos totalizando 100.000 m² de reflorestamento em Palmares, contando as ações de nosso governo. Estas áreas são estratégicas, que permitem recarga hídrica e foram escolhidas segundo o Atlas de Mananciais do estado do Rio de Janeiro. O reflorestamento vai possibilitar a formação de um corredor vegetal, onde populações de fauna e flora tenham comunicação entre si e facilitem o fluxo da vida neste espaço”, explicou André Dantas.

O prefeito comentou as ações do tipo no município. “No mandato passado fizemos dois reflorestamentos, um em parceria com o Grupo Fernandes e outro com o posto Turcão. Este é o terceiro e maior reflorestamento de nossa história, envolvendo quase 8.000 mudas. Isso é desenvolvimento sustentável, importante para recuperar nossas nascentes. A longo prazo vai ajudar muito nossa cidade e conto muito com a colaboração de todos para recuperar nossas matas e preservar Paty", disse Juninho. “Paty é uma cidade que vive do solo e poder devolver para o solo aquilo que é dele, faz muito bem. A gente, enquanto gestor público, se alegra em fazer parte de um projeto deste”, destacou o vice Arlindo.