Agenda em Brasília começou na segunda e terminou na quinta Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 14:19 | Atualizado 27/02/2021 14:20

Nesta semana, o prefeito Juninho Bernardes e o deputado estadual Eurico Júnior cumpriram agenda em Brasília para buscar recursos para Paty do Alferes por meio da Câmara dos Deputados. O deputado, segundo sua assessoria, também solicitou emendas ao Orçamento Geral da União para outros municípios do interior do estado.

Entre segunda (22) e quinta-feira (25), a dupla teve reuniões com parlamentares como a deputada federal Daniela do Waguinho e os os deputados federais Áureo Ribeiro, Delegado Antônio Furtado, Lourival Gomes e Chiquinho Brazão. "Nossas cidades precisam de verbas para investimento em saúde, educação, qualificação de recursos humanos e geração de empregos e renda", disse o deputado Eurico.