Paty tem quase 500 casos confirmados de Covid e 15 mortes registradas Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 19:36

A prefeitura de Paty do Alferes divulgou novo decreto de enfrentamento da Covid-19 em que torna "proibida a realização de eventos de qualquer natureza em bares, restaurantes, ranchos, sítios, fazendas, pesque-pague, praças e em outros locais similares". No entanto, o documento sinaliza que eventos em casas de festas podem vir a receber autorização a partir de análise realizada após abertura de processo em que sejam informados local, data, horário e número de convidados. Os estabelecimentos comerciais, por sua vez, podem funcionar com 50% da capacidade de clientes, "desde que instalada corrente e controle de acesso".

Em comunicado enviado nesta quarta (9) ao jornal O Dia, a prefeitura ressalta que o decreto nº 6520 visa reduzir a circulação de pessoas e evitar aglomerações. “No Brasil estamos enfrentando uma nova onda do Covid. Estas medidas foram tomadas para não precisarmos fechar tudo, porque a economia precisa funcionar. Todos devem contribuir para cumprir o decreto e colaborem para evitar a disseminação do coronavírus", disse o vice-prefeito Arlindo Dentista. Veja, abaixo, algumas medidas do novo decreto.

Publicidade

HOTÉIS, POUSADAS, ACADEMIAS DE GINÁSTICA, ESTÚDIOS E SIMILARES

Funcionamento de 50% (cinquenta por cento) da sua capacidade.

BARES, RESTAURANTE E LANCHONETES

Bares, restaurantes e similares poderão funcionar somente até às 22h; Permitida a ocupação de 50% de sua capacidade de lotação, com início à 7h, podendo, a critério do proprietário continuar após o horário limite com atendimento em domicílio (delivery), retirada no local (take away) e havendo operacionalidade, no formato drive thru, mantidos todos os protocolos de saúde, regras de higienização e distanciamento social.

IGREJAS, ASSSEMBLÉIAS E DEMAIS INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS

Fica reduzida a autorização para a realização de missas, cultos e demais solenidades religiosas com duração de até 2 (duas) horas e 50% da capacidade de lotação, mantidos os protocolos de saúde até então estabelecidos.

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Poderão permanecer em funcionamento com as regras vigentes, desde que instalada corrente e controle de acesso ao interior da loja respeitando o distanciamento social em caixa com marcação no piso e disponibilização de álcool em gel na entrada e nos balcões, além da capacidade de lotação mediante o espaço de circulação, na proporcionalidade de 50% aplicada aos demais estabelecimentos.

DA PROIBIÇÃO DE EVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Fica proibida a realização de eventos de qualquer natureza em Bares, Restaurantes, Ranchos, Sítios, Fazendas, Pesque-Pague, Praças e em outros locais similares principalmente aqueles com Bandas, DJ’s e demais artistas, com pista de dança, respeitando inclusive o disposto no Decreto do Governo do Estado do Rio de Janeiro, vedada expressamente pista de dança.