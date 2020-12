Plantas eram cultivadas em estufas Divulgação/Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 12:50

Uma plantação de maconha em Paty do Alferes, interior do Rio, foi descoberta em ação conjunta das polícias civil e militar. Na segunda-feira (7) à noite, um homem de 36 anos foi detido durante patrulha rotineira no município portando pequena quantidade da planta. Após coleta do depoimento do acusado, a polícia montou operação para fazer a busca em sua residência.

Os policiais civis e militares encontraram e apreenderam por volta de 600 pés de maconha no imóvel localizado no bairro Maravilha. Segundo a polícia, as plantas cultivadas em estufas foram encaminhadas para a 96ª DP de Miguel Pereira, cidade vizinha de Paty.