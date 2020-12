André Português cancelou live em razão de seu estado clínico Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 17:05 | Atualizado 10/12/2020 17:28

Diagnosticado com Covid-19. o prefeito de Miguel Pereira, interior do Rio, cancelou agora há pouco a transmissão ao vivo sobre a pandemia marcada para hoje (10). "Devido a meu quadro clínico, infelizmente não poderemos fazer a nossa live de hoje, onde faríamos um pronunciamento sobre as novas medidas de enfrentamento ao coronavírus em nossa cidade", escreveu André Português em postagem nas redes sociais.

Reeleito nas eleições 2020, prefeito de Miguel anunciou na segunda-feira (7) que havia testado positivo para covid. O jornal O Dia verificou no portal da transparência da prefeitura que a mais recente ação de enfrentamento da Covid-19 foi o edital para "Criação, montagem e administração de cinco centros de atendimento no município, publicado dia 4 de novembro. O objetivo do documento é a "contratação de entidade do setor privado especializado em gestão de saúde". A comissão permanente de licitação orçou em R$ 5.793.708,86 o valor total anual dos gastos com profissionais, estrutura e equipamentos dos cinco centros.