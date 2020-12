Vista panorâmica de Paty do Alferes Divulgação

Por O Dia

A Prefeitura de Paty do Alferes comunicou nesta sexta-feira (11) o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos do município, localizado no Vale do Café.

Em postagem nas redes sociais, a prefeitura disse que "concentrou seus trabalhos no sentido de garantir" que os valores estivessem disponíveis nas contas dos funcionários hoje (11). Conforme O Dia informou, Paty do Alferes reelegeu o prefeito Juninho Bernardes para mais quatro anos de mandato.