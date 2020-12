Altar de Nossa Senhora da Conceição na Matriz de Vassouras Arquivo

Por O Dia

VASSOURAS- Amanhã (8 de dezembro) é dia da padroeira de Vassouras, Nossa Senhora da Conceição, mas o feriado municipal provocará poucas mudanças na rotina dos moradores. Nove farmácias e os seis supermercados da cidade funcionarão normalmente. A prefeitura ressaltou que não pode interferir nos outros setores do comércio, mas que foi informada pela Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Vassouras (ACIAV) sobre tentativa de negociação com sindicatos e associações "para isentar os empresários do pagamento de 100% extra, por se tratar de um feriado, mas não tiveram sucesso". Ou seja, os responsáveis vão decidir isoladamente sobre abrir ou não os estabelecimentos comerciais.

Além do Hospital Universitário de Vassouras, a Unidade de Pronto Atendimento da Avenida Marechal Paulo Torres também funcionará sem qualquer alteração. No entanto, não haverá expediente na prefeitura, o que inclui serviços prestados pela Sala do Empreendedor e pelo Procon, por exemplo.