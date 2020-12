Matriz da Imaculada Conceição fica no Centro Histórico de Vassouras Divulgação/Diego Mendes

Publicado 07/12/2020 17:29

Amanhã (8) Vassouras celebra o dia de sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Às 9 da manhã, o Padre José Antônio sairá da Matriz com a imagem da Imaculada e percorrerá o município em carreata com três caminhonetes preparadas para recebimento de doações que vão ajudar inclusive outras cidades da região. Os moradores que desejarem contribuir não devem esquecer o uso das máscaras enquanto aguardam, diante de suas casas, que os colaboradores recolham os alimentos não perecíveis e demais produtos, como artigos de higiene.

As meio-dia, quando terminar a carreata, as doações serão levadas para triagem na Igreja de Santa Rita. Famílias em situação de vulnerabilidade social no município, a Casa das Meninas com Deficiência de Paraíba do Sul e asilos de idosos das cidades de Valença, Três Rios e Rio Preto serão contemplados com as doações. Abaixo, veja o itinerário da carreata em homenagem à Nossa Senhora.

Igreja Matriz - Rua Anna Jesuina - R. Visconde de Cananeia- R. Coronel Manoel Bernardes (Pedreira)- R. Ministro Edgar Costa - R. Custódio Guimarães- R. Barão de Vassouras- R. Caetano Furquim- R. Gen. Osório - R. Cristovão Correa e Castro - Av. América Avelar de Mello Alonso - R. Plínio Magalhães - (Comunidades Nossa Senhora Aparecida) - Av. Paschoal da Silva Morães - R. General. Niemeyer - R. Edgar Balard - R. Dr. Manoel Martins - R .José Batista Neto - Av. Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos - R. Elisa Barbosa - R. Antonio Faustino da Silva - R. Nina Berg-Rua E - (Comunidade Santo Antônio) - R. Júlio Teles-R. Giacomo Mancusi - Rua C - Rua Luis Tambasco - Av. Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos - R.Weligton Reis - R.Jubal Samico - R. Sebastião Mattoso Câmara - (Comunidade São Sebastião) - Praça Maj. Monteiro Soares - BR 393 - R. Ministro Romeiro Neto - R. Expedicionário Sebastião Moreira de Paiva - R. Jaime A. Ataide - R. Antônio Spindula da Silva - Av. Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos - R. Dr. Zamith - R.Irma Maria Cândida - R. Dr. Hélio de Almeida Pinto - R.Pio XII - (Comunidade Sant'Anna) - R. João XXIII - R. Ministro Romeiro Neto - Av. Pref. Henrique Borges Filho - (Comunidade Nossa Senhora do Rosário) - R. Presidente Vargas - Praça Martinho Nóbrega - R.Santos Dumont - R. Mirena - Av. Irineu Francisco Orlando Filho - R. Nações Unidas - R. Velho de Avelar - R. Dr. Fernando Pedrosa - Av. Rui Barbosa - (Comunidade Santa Amália) - R.Pedro Sayad - R. Heitor Leal - (Comunidade São Pedro) - R. da Saudade - R.Jose Monteiro Soares Filho - (Comunidade São Francisco de Assis) - R. Diogenes da Silveira - Estrada Barão de Vassouras - Av. Marechal Paulo Torres - R. Ambrosio Coutinho - R. José do Patrocínio - (Comunidade São José) - R. Antônio Dias Rosa - R. Capitão Carvalho - R. Vicente Celestino - R. Álvaro Soares - (Comunidade Santa Rita de Cássia) - R. Domingos Mota - R. Agostinho de Souza Amaral - R. Francisco Antônio Ibrahim - R. Manoel Francisco Furtado - (Comunidade Santa Edwiges) - R . José da Silveira Gomes - R. Pires Branco - R. Ronaldo Faustino Manhaes - (Betânia) - Rua Maria da Silveira Gomes - R. Dr. Calvet - Av. Otávio Gomes - R.Pedro Antônio - R. Irma Maria Agostinha - R. Nilo Peçanha - R.Abreu Cesar - R. Barão de Vassouras - R. Visconde de Cananeia - R. José de Oliveira Cura - Rua do Bingue - Rua Alberto Brandão - Rua Barão de Massambará - Matriz