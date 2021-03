Evento foi na Estação Ferroviária, onde a feira é realizada Divulgação

Publicado 15/03/2021 12:33

No último sábado (13), aconteceu o evento de lançamento da nova identidade visual da Feirinha do Artesanato de Vassouras, interior do Rio. A prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, criou a nova arte e preparou camisetas, crachás e banners.



Segundo a prefeitura, os protocolos contra a propagação da covid-19 foram respeitados no evento de sábado, que contou com as presenças da vice-prefeita, Rosi Farias; da secretária de Cultura, Ângela Maria; e do secretário de Desenvolvimento e Turismo, Wanderson Farias. Na ocasião, cada artesã recebeu um certificado em homenagem ao Mês da Mulher. “São mulheres que valorizam nossa cultura em belos trabalhos. Ações de fomento a esse setor estão entre as nossas prioridades”, disse o secretário Wanderson.

A Feirinha do Artesanato é realizada aos finais de semana e feriados na Antiga Estação Ferroviária de Vassouras, no Centro Histórico.