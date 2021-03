Reunião foi realizada hoje (19) Divulgação

Publicado 19/03/2021

O prefeito de Vassouras, Severino Dias, e a vice-prefeita e secretária da Mulher, Rosi Farias, receberam na manhã desta sexta-feira (19), o secretário estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Bruno Dauaire, e o deputado estadual André Corrêa. Após a reunião, foram anunciados projetos sociais para a cidade, em especial por meio da Secretaria Municipal de Integração de Políticas da Mulher.



Entre as ações, está a implantação do Centro Especial de Atendimento à Mulher (CEAM-Vassouras), que vai realizar acolhimento e acompanhamento interdisciplinar (social, psicológico, pedagógico e de orientação jurídica) às mulheres vítimas de violências. “Só tenho que agradecer ao André Corrêa, ao secretário Bruno e ao prefeito Severino. Inauguramos nossa Secretária da Mulher a menos de duas semanas e já temos anúncios efetivos como esses. O governador Cláudio tem um olhar especial para o interior, nesse caso específico aqui para Vassouras. Estou muito feliz pois quem ganha são os moradores da cidade”, comentou Rosi.



Também ficou acertada a vinda para a cidade do projeto Ônibus Lilás, veículo equipado com salas fechadas para garantir privacidade às mulheres que necessitam de atendimento multidisciplinar. A previsão é que a primeira temporada do projeto em Vassouras seja ainda no final deste mês. “Rosi solicitou apoio na primeira reunião que tivemos no Rio, e hoje vim para conhecer a secretaria da Mulher, declarar apoio à cidade e oferecer os projetos que se enquadram na causa”, contou o secretário estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.



Vassouras também será incluída no programa estadual Empoderadas, que dá às mulheres consciência das situações de risco e como sair delas. O programa ensina ainda as leis e os respectivos direitos referentes à proteção das mulheres. O programa é coordenado por Erica Paes, lutadora de jiu-jitsu e MMA. “Estou muito feliz de participar desse momento e poder ajudar com nosso mandato na Alerj. Agradeço ao secretário Bruno e ao governador por prestarem esse apoio à cidade”, disse o deputado André Corrêa.



O prefeito também destacou que sem essa parceria, a cidade não teria esses investimentos em benefício das mulheres. “Me sinto satisfeito com a nossa parceria com o governo do Estado, que tem se mostrado muito solícito aos projetos que pedimos. Hoje quem ganha são as mulheres da nossa cidade”, disse Severino Dias.

