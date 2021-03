Equipes percorreram 10 bairros na noite de ontem (19) Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 15:28

Na noite de ontem (19), a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil, em ação conjunta com Polícia Militar, Guarda Municipal e fiscais da covid-19, intensificou a fiscalização nas ruas e comércios em várias localidades a fim de garantir o cumprimento os protocolos determinados pelo último decreto municipal.

As equipes percorreram os seguintes bairros: Centro, Madruga, Grecco, Represa, Santa Amália, Mancusi, Massambará, Andrade Pinto, Itakamosi e Demétrio. De acordo com o secretário da pasta, Fábio Rosalla, alguns pontos de aglomeração foram identificados e as pessoas foram convidadas pelas equipes a deixarem o local. A população pode realizar denúncias pelo telefone (24) 99212-0525.