Reunião aconteceu nesta quinta (25) Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 18:59

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras, Wanderson Farias, participou de reuniões no Palácio Guanabara nesta quinta-feira (25), buscando créditos para empresários e microempreendedores da cidade.

Em encontro com Leonardo Soares, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado; André Vila Verde, presidente da AgeRio; e Joannes Bosco, subsecretário de Relações Institucionais; o secretário alinhou parceria da AgeRio com a Sala do Empreendedor para oferecer microcrédito de até 21 mil reais ao microempreendedor local. “Também conversamos sobre a oferta de créditos maiores para o comércio e a indústria de Vassouras”, disse o secretário, que também buscou incentivos para o turismo através do Fugentur, programa em que a AgeRio, por meio de repasses de recursos do Ministério do Turismo, oferece linha de crédito especial para empresas do setor.



Em sua agenda na capital, o secretário também se reuniu com o presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo, e com o secretário de Turismo, Gustavo Tutuca. "O objetivo é amparar o empresariado e os trabalhadores vassourenses neste difícil período de pandemia", disse Wanderson.