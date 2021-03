Decreto completo Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 13:19

Em novo decreto, a prefeitura de Vassouras divulgou como será o funcionamento dos serviços públicos durante o feriado prolongado que vai de hoje (26) até o próximo dia 4. De acordo com o documento, a prefeitura funcionará internamente, sem atendimento ao público, nos dias 26, 29, 30 e 31 de março. "Com essas ações, pretende-se reduzir a circulação de uma grande quantidade de pessoas que procuram os serviços públicos diariamente", justifica a administração municipal. Os serviços essenciais, (unidades de saúde, vacinação, assistência social, coleta de lixo, etc) continuarão funcionando normalmente.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a prefeitura informa que ainda nesta sexta-feira (26) serão informadas outras medidas para tentar conter o avanço da contaminação por covid-19.