Reunião foi realizada ontem (25) no Palácio Guanabara Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 17:05

O prefeito e a vice-prefeita de Vassouras, Severino Dias e Rosi Farias, estiveram ontem (25) na capital do estado e se reuniram com o governador em exercício Cláudio Castro e com o deputado estadual André Corrêa. Segundo a assessoria da prefeitura, foram discutidas ações no combate à pandemia e investimentos para diversas frentes no município.

Um dos temas foi a Secretaria da Mulher de Vassouras, criada recentemente e que tem a vice como secretária. "Não poderia perder a oportunidade para apresentarmos nosso pedido para que se crie na cidade uma Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres. Tenho certeza de que o governador irá analisar com carinho nossa solicitação, juntamente com o apoio do deputado André Corrêa”, disse Rosi. O prefeito também comentou o encontro, realizado no Palácio Guanabara. “Saímos da reunião com a certeza do olhar especial que o governador tem por nossa cidade. Ele se mostrou muito solícito e se dispôs a estabelecer e analisar projetos para fortalecer essa união entre as secretarias, municipal e estadual de saúde. Principalmente com mais ações nessa grande batalha contra a pandemia. Em breve o governador fará uma visita a nossa cidade”, garantiu Severino.