Nova reserva fica localizada em Demétrio Ribeiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 18:54

A prefeitura de Vassouras, por meio da Secretaria Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural, fez o reconhecimento de mais uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). Na última semana, através do Decreto Municipal número 4.793/2021, foi criada a Reserva Moinho de Vento, que ocupa 7,34 hectares em Demétrio Ribeiro.

A criação de RPPNs busca garantir a manutenção da biodiversidade e o funcionamento dos ecossistemas para as futuras gerações. Essa recente ação faz parte do Programa Municipal de estímulo e apoio às RPPNs, que prevê a criação de 10 reservas neste ano. “As RPPNs apresentam vantagens tanto para o meio ambiente quanto para seus proprietários, porque além de garantir uma boa diversidade nas áreas reconhecidas e gerar a manutenção do meio ambiente para as futuras gerações, os proprietários têm vários benefícios como descontos em impostos”, explicou Danilo Pereira, responsável pela pasta.



O prefeito de Vassouras também comentou o projeto. “A gestão e conservação ambiental é um ponto importante para proteger os recursos hídricos, além de criar uma conexão com áreas protegidas, formando um corredor de vegetação. E com essa meta da criação de no mínimo 10 RPPNs neste ano, nós vamos chegar a um número considerável de hectares protegidos no nosso município”, disse o prefeito.