Apreensão aconteceu no bairro Residência(Imagem: Reprodução/Facebook)

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 15:15

Ontem (15), policiais militares do 10º Batalhão apreenderam 116 invólucros de cocaína em Vassouras. A PM não deu maiores informações sobre a apreensão realizada no bairro Residência. De acordo com vídeo publicado nas redes sociais do 10º Batalhão, o material apreendido foi levado para a 95ª Delegacia de Polícia de Vassouras. Conforme O Dia tem acompanhado, já foram realizadas pelo menos 7 apreensões de drogas no município neste mês de junho.