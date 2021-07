Aulas foram retomadas neste mês - (Imagem: Divulgação)

Aulas foram retomadas neste mês(Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 17:01

Após um ano de suspensão das atividades presenciais devido à pandemia, a prefeitura de Vassouras, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, iniciou o plano de retomada das atividades presenciais, seguindo os protocolos necessários de prevenção e combate à covid-19. Em julho, duas atividades retornaram com aulas presenciais: Ginástica de Trampolim e Karatê. Também em julho, a secretaria anunciou o lançamento das aulas de luta greco-romana. Todas as atividades são gratuitas e ministradas por profissionais da área. “Aos poucos, com o avanço da vacinação em massa da população de Vassouras e seguindo todas as medidas e protocolos, tomamos a decisão de retomar as aulas presenciais, para as crianças, jovens e adultos. O esporte é uma grande oportunidade de integração e proporciona mais qualidade de vida para a nossa população, Já na primeira semana tivemos uma grande participação, especialmente das crianças”, disse o prefeito Severino Dias.

O secretário de Esporte e Lazer destacou os benefícios da volta das aulas presenciais para a saúde dos alunos. “Temos certeza de que esse retorno fará bem, não apenas para o desenvolvimento físico, mas principalmente para a saúde mental de todos os alunos, principalmente após um período tão longo de confinamento”, afirmou Luiz Mário. Para participar das aulas, é necessário fazer inscrição no Palco Cultural no dia e horário das aulas. Confira, abaixo.

Karatê

-Terça e quinta, das 10h às 12h e das 13:30 às 15:30

- Alunos a partir de 5 anos

Luta Greco-romana

- Terça e quinta, das 19h às 20:30

- Alunos a partir de 7 anos

Ginástica de Trampolim

- Segunda e quarta, das 9h às 11h e 14h às 16h

- Alunos a partir de 5 anos