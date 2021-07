Fórum do Café contou com a participação de diversas autoridades - (Imagem: Divulgação)

Nesta quinta-feira (08), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a prefeitura de Vassouras realizou o 1° Fórum do Café do Vale do Café, com o tema "Oportunidades de Negócios e Perspectivas para a Produção do Café e para o Turismo na região". O evento, realizado na Câmara Municipal, contou com as participações de diversos políticos e empresários. Na abertura, algumas autoridades discursaram, como o prefeito e a vice-prefeita de Vassouras, Severino Dias e Rosi Farias; o presidente da Câmara, José Maria Capute; o deputado federal Christino Áureo; e os três secretários que representaram o governador Cláudio Castro, Gustavo Tutuca, do Turismo; Vinicius Farah, do Desenvolvimento Econômico, e Marcelo Queiroz, da Agricultura.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras, que esteve à frente da organização do Fórum, agradeceu e destacou o apoio de diversos órgãos, como Sebrae, CitVale, Embratur, Sicomércio, Fecomércio, TurisRio, Senac-RJ, ABIH e Preservale. “Vassouras já foi responsável por exportar 75% do café no passado. Isso mostra sua tradição e história com esse produto tão importante para economia da cidade. Temos história e produção de qualidade e temos que promover ações para movimentar a economia e fomentar o turismo”, disse Wanderson Farias, que recebeu uma comenda da Associação dos Cafeicultores do Estado do Rio de Janeiro (ASCARJ). “Eu acredito que estamos fazendo um bom trabalho na cidade. O cenário que normalmente é visto em momentos de crises econômicas, são os de cortes na área de turismo e cultura. E nós, aqui em Vassouras, estamos na contramão dessa prática. Nossa cidade é feita de história e tradição, e é isso que vai alavancar o crescimento e evolução da cidade”, disse o prefeito, que também foi homenageado pela ASCARJ.



Após a abertura institucional, seis palestras ofereceram atualizações sobre a produção, o cultivo e a comercialização do café, com a intenção de incentivar e fortalecer as atividades econômicas dos pequenos, médios e grandes produtores da região. De acordo com a prefeitura, o encontro também teve o intuito de promover a possibilidade de contatos e construção de parcerias entre os empresários do ramo. “Para nós, produtores, esse é um evento muito importante, porque muitas vezes ficamos um pouco escondidos. Aqui tivemos a oportunidade de valorizar todo o processo de produção, até chegar ao produto final, que é comercializado”, comentou o cafeicultor Osvaldo Garcia.



Com transmissão virtual, o evento foi realizado com número reduzido de convidados e adotou todas as medidas necessárias contra a propagação da covid-19, como o uso de máscaras de proteção e o distanciamento.