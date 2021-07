Ação impediu novos assaltos que seriam realizados hoje (08) - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 21:39

Ontem (07), uma ação conjunta realizada no Vale do Café prendeu supostos integrantes da quadrilha conhecida como "Novo Cangaço". Agentes da 97ª Delegacia de Polícia de Mendes, da 98ª DP de Engenheiro Paulo de Frontin e do 10º Batalhão da Polícia Militar de Barra do Piraí prenderam quatro homens acusados de fazer parte da organização criminosa que rouba caixas eletrônicos de agências bancárias usando explosivos e armas de grosso calibre. Segundo as investigações, os quatro detidos eram responsáveis pelo mapeamento dos locais nos quais os demais integrantes do "Novo Cangaço" praticam os assaltos. De acordo com os agentes, o grupo atua com violência durante as ações criminosas e chega a atacar policiais que tentam impedi-los.

A mais recente ação da quadrilha aconteceu no último domingo (04) em Rio das Flores, município do Vale do Café que tem cerca de 9 mil habitantes. Segundo a PCERJ, , a quadrilha levou quase R$ 300 mil de uma agência bancária da cidade vizinha de Vassouras. O grupo também praticou assaltos em outras cidades do interior do Rio e de Minas Gerais. De acordo com a PCERJ, o próximo plano do grupo era assaltar 5 bancos de Mendes, também localizada do Vale do Café, nesta quinta-feira (08). As investigações continuam para identificar todos os integrantes da organização criminosa.