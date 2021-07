Vassouras está localizada no sul do estado - Arquivo

Vassouras está localizada no sul do estadoArquivo

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 20:08

Neste domingo (11), por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a prefeitura de Vassouras informou que um shopping localizado no Centro Histórico será o ponto exclusivo para aplicação da 2ª dose da vacina contra a covid-19. A partir de amanhã (12), quem estiver no período para receber a segunda dose deve se dirigir ao Pátio Casario, que fica na Rua Barão de Vassouras, em frente à Praça Barão de Campo Belo. A equipe de imunização estará no local entre 9h e 16h.