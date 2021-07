Primeira ação está marcada para o próximo dia 24 - (Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 21:03

Nesta sexta-feira (09), a prefeitura de Vassouras, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, e a Faculdade de Miguel Pereira (FAMIPE) fecharam uma parceria. Em reunião, o professor Jesimar Alves e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wanderson Farias, alinharam os detalhes do SEDET Itinerante, cuja primeira ação está marcada para o próximo dia 24. "O objetivo é levar os serviços da Secretaria e orientações da faculdade para os bairros e distritos, auxiliando os vassourenses em vários aspectos", destacou o secretário.

O projeto, que nasceu de indicação do vereador Manoel Macedo, vai disponibilizar os serviços da Sala do Empreendedor, como atendimento e orientação ao microempreendedor individual; do SINE, com recebimento de currículos e balcão de vagas; e do PROCON. A faculdade, por sua vez, vai levar orientação jurídica por meio do curso de Direito; orientação para elaboração de currículos via curso de Gestão Pública; e testes de glicemia, aferição de temperatura e pressão arterial e orientações de saúde e covid-19 através do curso de Enfermagem. "O prefeito Severino Dias tem grande preocupação com a inserção das pessoas no mercado de trabalho e também com o auxílio direto à população. Esse projeto cumpre esses dois requisitos", completou Wanderson.