Prefeitura diz que não oferece serviços de fisioterapia de porta em porta - (Imagem: Reprodução)

Prefeitura diz que não oferece serviços de fisioterapia de porta em porta(Imagem: Reprodução)

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 20:36

Nesta sexta-feira (09), após relatos de que há pessoas batendo na porta de moradores de Vassouras e se apresentando como membros do serviço público de fisioterapia, a prefeitura do município alertou a população para o que chamou de "golpe da fisioterapia domiciliar" e ressaltou que não oferece esse tipo de serviço "de porta em porta".



De acordo com a Secretaria de Saúde de Vassouras, todos os atendimentos domiciliares de fisioterapia são regulados e marcados por meio das unidades de saúde ou do Centro Municipal de Reabilitação. Além disso, os profissionais fazem os atendimentos devidamente uniformizados e identificados. "A secretaria orienta a população para que não receba nenhuma pessoa que afirme ser profissional do município, sem que o atendimento esteja previamente marcado", diz a nota. A prefeitura pede que, diante de uma situação suspeita, os moradores façam denúncia pelos telefones (24) 99212- 0525 ou 190.