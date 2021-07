Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução/Google Earth

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 20:49

As testagens acontecem das 9h às 16h e não é necessário agendamento. Amanhã (12), a Secretaria de Saúde de Vassouras vai iniciar mais uma etapa da testagem em massa para covid-19 na população. Segundo a prefeitura, o objetivo é realizar um estudo epidemiológico para saber como o vírus está se comportando no município, possibilitando a antecipação de medidas de controle sobre a doença. Os boletins estão sendo publicados semanalmente.

Confira as datas e locais da testagem em massa nesta semana:

- Dia 12 de Julho – Grecco (Quadra de esportes do bairro)

- Dias 13 e 14 de Julho – Grecco (Igreja do bairro)

- Dia 15 de Julho – Conjunto Habitacional (Quadra de esportes)

- Dia 16 de Julho – Conjunto Habitacional (Igreja de Pocinhos)