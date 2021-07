108ª DP de Três Rios - (Imagem: Divulgação)

108ª DP de Três Rios(Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 20:14

Ontem (10), policiais civis da 108ª Delegacia de Polícia de Três Rios, no Vale do Café, prenderam um homem acusado de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. Segundo as investigações, o acusado agrediu fisicamente a própria mãe.

De acordo com a PCERJ, o homem foi encontrado no bairro Vila Isabel, após cruzamento de dados do Setor de Inteligência. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão expedido pela Justiça.