Incêndio foi contido durante a tarde - (Imagem: Reprodução)

Incêndio foi contido durante a tarde(Imagem: Reprodução)

Publicado 15/07/2021 17:36

Ontem (14), um incêndio chamou a atenção no centro de Barra do Piraí e causou preocupação. O fogo iniciado na vegetação do morro localizado na rua Rua Franklin de Moraes se alastrou e atingiu uma torre de celular. Acionado, o Corpo de Bombeiros conseguiu conter o incêndio ainda no período da tarde. Não houve nenhum ferido.



Barra do Piraí tem cerca de 100 mil habitantes e fica localizada na região conhecida como Vale do Café, próxima de Vassouras.