Vassouras está localizada no sul do estadoArquivo

Publicado 28/07/2021 22:45

Ontem (27), a Secretaria Municipal de Urbanismo e Patrimônio Histórico de Vassouras realizou uma audiência pública para discutir junto com a população a revisão do Plano Diretor Municipal, instrumento de planejamento que vai nortear as políticas de desenvolvimento para os próximos 10/20 anos. De acordo com a prefeitura, o evento realizado na Câmara teve lotação máxima de 50 pessoas e respeitou os protocolos sanitários necessários durante a pandemia.