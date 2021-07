Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE - Divulgação

Publicado 27/07/2021 18:48

A prefeitura de Vassouras, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que vai ampliar os pontos de vacinação para aplicação de 2ª dose das vacinas contra covid-19 a partir de amanhã (28). Além do Pátio Casario, shopping localizado no Centro Histórico, as doses estarão disponíveis na Igreja Santa Rita, que fica no bairro Madruga; na Universidade de Vassouras, localizada na rua Expedicionário Osvaldo de Almeida Ramos (Broadway); e no Fórum, que fica na Avenida Marechal Paulo Torres.

Ainda de acordo com a prefeitura, a vacina AstraZeneca estará disponível nos locais citados das 9h às 16h, enquanto a CoronaVac será aplicada somente entre 14h e 16h.