108ª DP de Três Rios - (Imagem: Divulgação)

108ª DP de Três Rios(Imagem: Divulgação)

Publicado 26/07/2021 07:53

Policiais da 108ª Delegacia de Polícia de Três Rios, em conjunto com agentes da 109ª DP de Sapucaia, prenderam um homem pelos crimes de tráfico, associação ao tráfico de drogas e associação criminosa armada. Segundo a PCERJ informou, o homem usava uma loja de roupas falsificadas para fazer o comércio dos entorpecentes.

De acordo com os policiais, o esquema criminoso envolvia as cidades de Três Rios e Sapucaia. Durante a ação na residência do acusado, foram apreendidos R$ 10 mil e joias dentro de um cofre, além de um veículo com compartimento falso no painel e grande quantidade de material contrafeito. As investigações estão em curso para apurar mais detalhes da estrutura criminosa e identificar o envolvimento de outras pessoas no crime.