Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGEReprodução

Publicado 22/07/2021 19:40

Nesta quinta-feira (22), a prefeitura de Vassouras informou que todos os idosos do município estão completamente imunizados contra a covid-19. De acordo com a publicação feita nas redes sociais, todas as pessoas acima dos 60 anos de idade receberam as duas doses de algum dos imunizantes disponíveis. Conforme informou O Dia, Vassouras optou por vacinar essa parte da população de forma domiciliar.