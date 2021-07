91ª DP de Valença - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

Publicado 21/07/2021 20:08

Em conjunto com policias militares, agentes da 91ª Delegacia de Polícia de Valença, interior do Rio, prenderam dois homens condenados a 23 anos de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. De acordo com a PCERJ, a dupla foi capturada ontem (20) em Santa Rita de Jacutinga, município de Minas Gerais.

O crime aconteceu em 2010, quando a dupla matou uma pessoa em Valença, cortou o corpo em pedaços e jogou em um lago. Após ação integrada de inteligência e monitoramento, os agentes encontraram os dois e cumpriram os mandados de prisão expedidos pela Justiça. Eles foram encaminhados ao sistema prisional.