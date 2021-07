Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE - Divulgação

Publicado 25/07/2021 22:33

Após receber novo carregamento com 780 doses da AstraZeneca, a prefeitura de Vassouras vai ampliar a vacinação para pessoas sem comorbidades de 27 anos a partir de amanhã (26). As 450 doses destinadas para a primeira dose serão utilizadas nesta população e também em profissionais das forças armadas. As demais 330 doses serão usadas na aplicação de segunda dose em outros grupos. Segundo informou a prefeitura, todos devem levar RG e CPF, mas as pessoas sem comorbidades abaixo dos 30 anos também devem apresentar comprovante de residência fornecido pela sua Unidade de Saúde, enquanto os profissionais das forças armadas precisam da declaração de serviço e de um comprovante de residência.

A vacinação vai acontecer entre 9h e 16h ou até que terminem as doses disponíveis. Veja os pontos de vacinação abaixo.

- Igreja do Mello Afonso (Rua Plínio Magalhães, nº389)

- Igreja do Grecco (Praça Major Monteiro Soares, nº 57686)

- Igreja do Santa Amália (Rua Sebastião Manoel Furtado, nº 692)

- Igreja Santa Rita (Praça Avelino Gomes, nº 23, Madruga)

- Universidade de Vassouras (Av. Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos, nº 280, Centro)

- Fórum (Av. Marechal Paulo Torres, nº 731)

*Cada distrito também terá seu ponto de vacinação