88ª DP de Barra do Piraí(Imagem: Divulgação)

Publicado 22/07/2021 20:00

Nesta quinta-feira (22), policiais militares do 10ª Batalhão prenderam um homem foragido da Justiça. De acordo com a PM, havia um mandado de prisão emitido contra ele por um homicídio ocorrido no bairro Califórnia, em Barra do Piraí. Após a prisão, o acusado foi conduzido para a 88ª Delegacia de Polícia de Barra para as medidas cabíveis.