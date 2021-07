Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução/Google Earth

Publicado 23/07/2021 13:41

Um serviço de manutenção emergencial da Cedae interrompeu o abastecimento de água em Massambará, distrito de Vassouras. De acordo com a companhia, o fornecimento de água para a localidade será retomado logo que o serviço for concluído e o abastecimento deve estar normalizado em até 72 horas.



A Cedae orienta que os moradores da região usem de forma equilibrada os reservatórios internos, reprogramando as tarefas não essenciais que representem grande consumo de água. Vale informar que clientes podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo telefone 0800-282-1195.