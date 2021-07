Três dos 4 suspeitos estão presos - (Imagem: Divulgação/Polícia Civil)

Três dos 4 suspeitos estão presos(Imagem: Divulgação/Polícia Civil)

Publicado 27/07/2021 18:30 | Atualizado 27/07/2021 18:30

Após quase 40 dias em coma, morreu ontem (26) o jovem que foi vítima de um espancamento em Barra do Piraí. No dia 17 de junho, Breno Canedo Santos estava em uma moto no bairro Areal quando quatro homens saíram de um carro e começaram a série de agressões. O rapaz de 26 anos já estava desacordado no momento em que um dos agressores encerrou o espancamento jogando uma pedra em seu rosto. Moradores da área chamaram a ambulância e Breno foi conduzido para a Santa Casa de Barra do Piraí em estado gravíssimo que evolui para o coma prolongado.

Em conjunto com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, a Polícia Civil conseguiu prender 3 dos 4 acusados, que foram indiciados por homicídio triplamente qualificado. As investigações apontam que o espancamento coletivo teria sido orquestrado por "motivações passionais".