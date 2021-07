Material apreendido - (Imagem: Reprodução)

Publicado 26/07/2021 14:34 | Atualizado 26/07/2021 14:38

Ontem (25), policiais militares do 10º Batalhão apreenderam armas em Barra do Piraí e Piraí, dois municípios do Vale do Café. Após denúncia sobre tráfico de drogas, os agentes se dirigiram à Ipiabas, distrito de Barra, e os traficantes fugiram, mas abandonaram um revólver calibre 22 sem munições no local.

Em Piraí, durante patrulhamento, os policiais suspeitaram de um veículo que trafegava na Rodovia Presidente Dutra sentido São Paulo e fizeram a abordagem na altura do km 257, em Arrozal. No veículo, dois homens moradores do Rio de Janeiro foram revistados, mas nada foi encontrado. No entanto, ao fazer buscas minuciosas no veículo, a guarnição encontrou uma espingarda calibre 28 sem numeração aparente, uma pistola calibre 32 com numeração suprimida, 8 cartuchos calibre 28 e sete cartuchos calibre 32 da marca intactos. Após orientação da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí, os policiais militares conduziram os dois indivíduos para a 101ª Delegacia de Polícia de Pinheiral, onde as medidas cabíveis foram tomadas.