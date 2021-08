94ª DP de Piraí - (Imagem: Reprodução)

94ª DP de Piraí(Imagem: Reprodução)

Publicado 22/08/2021 21:19

Após trabalho de inteligência e monitoramento, policiais civis da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí prenderam um homem que estava foragido desde 2019 pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo a PCERJ informou neste domingo (22), ele foi capturado no bairro da Prefeitura, em Piraí, cidade localizada na região do Vale do Café. Após cumprimento do mandado de prisão condenatória, o homem será encaminhado para o sistema penitenciário e ficará à disposição da Justiça.