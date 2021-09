Prisão aconteceu na última sexta - (Imagem: Reprodução/PCERJ)

Publicado 28/09/2021 20:03

Após monitoramento do setor de inteligência, policiais civis da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí, no Sul Fluminense, prenderam um homem acusado de estupro de vulnerável. Segundo a PCERJ informou hoje (28), ele foi encontrado na última sexta (24) no bairro Varjão, em Piraí. Após cumprimento do mandado de prisão expedido pela Justiça, o acusado foi encaminhado para o sistema prisional.