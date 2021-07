Material apreendido na ação - (Imagem: Divulgação/PM)

Publicado 27/07/2021 19:23

Após um automóvel estacionado levantar suspeita da Polícia Militar, o motorista decidiu tentar despistar os agentes do 10º Batalhão e acabou dando início a uma perseguição em pleno Centro Histórico de Vassouras. Após desobedecer as ordens para parar, o homem jogou pela janela uma sacola plástica na rua Visconde de Araxá e continuou acelerando, até que os policiais conseguiram alcançá-lo. Além do motorista de 50 anos, havia uma criança no carro. O fato ocorreu no último domingo (25).

Após a prisão, os agentes voltaram ao local em que ele havia jogado a sacola e encontraram 30 invólucros de cocaína (67,5 gramas). O homem foi conduzido para a 95ª Delegacia de Polícia de Vassouras, autuado por tráfico de drogas e preso em flagrante. O Conselho Tutelar acompanhou o caso e ficou responsável pela criança, que não teve a idade divulgada.