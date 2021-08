Retomada será feita de forma gradual - (Imagem: Divulgação)

Retomada será feita de forma gradual(Imagem: Divulgação)

Publicado 02/08/2021 21:54

Nesta segunda-feira (02), a prefeitura de Vassouras deu início à implementação do Plano de Retomada das Atividades Escolares com o retorno de 8% dos 3.800 alunos às salas de aula da Rede Pública Municipal de Ensino. No total, 10 escolas retomaram as aulas com aferição de temperatura e aplicação de álcool em gel nas mãos e todas as salas foram readequadas para manter o distanciamento necessário.



Além dos estudantes do 4º, 5º, 8º e 9º ano do ensino fundamental, as turmas de Ensino de Jovens e Adultos (EJA) também retomaram o ensino presencial nesta segunda. De acordo com a programação da Secretaria de Educação, os estudantes do 1º, 2º, 3º, 6º e 7º ano retornam às aulas presenciais no dia 23 de agosto e os alunos da Educação Infantil retornam no dia 13 de setembro. “Foi uma orientação conjunta do governo, incluindo as secretarias de educação, saúde, além de outras estruturas administrativas. Estamos atentos a todas medidas sanitárias, e nas próximas semanas, outros grupos estarão retornando para as salas. Fizemos várias reuniões com diretores, professores e outros profissionais da educação", explicou a secretária de Educação, Magda Sayão Capute.